فتحى عبد الوهاب يشارك جمهوره بصورة نادرة له والمتابعات تغازلنه

نشر الفنان فتحى عبد الوهاب صورة نادرة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "





وتلقي تفاعلا من متابعيه بالاعجابات والتعليقات جاء بعضها كالاتي:





الكراااش





فنان من اول يوم فنان





عسول اوى



