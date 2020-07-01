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فن

فتحى عبد الوهاب يشارك جمهوره بصورة نادرة له والمتابعات تغازلنه

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى
نشر الفنان فتحى عبد الوهاب صورة نادرة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "

وتلقي تفاعلا من متابعيه بالاعجابات والتعليقات جاء بعضها كالاتي:

الكراااش 

فنان من اول يوم فنان 

عسول اوى 

كان فتحي عبد الوهاب، بدأ مؤخرا تصوير مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول" الذي يعتبر التعاون الثانى له مع المخرج حسام على، حيث قدما معًا مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، ويجسد عبد الوهاب خلال العمل الذي يشارك في بطولته كل من الفنانين خالد الصاوي وطارق لطفي، دورا إعلاميا، حيث تدور أحداثه حول 3 شخصيات رئيسية ضابط وإعلامي وإرهابي
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