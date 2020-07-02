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رياضة

خالد الغندور: الأهلي والزمالك تعرضا للظلم بسبب قرار الـ كاف ..فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:46 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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محمد رشاد
أكد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أنه لابد من عودة لاعبي الفريق الكروي بالقلعة البيضاء إلى التدريبات سريعا؛ لاستكمال بطولة الدوري، وأيضًا دوري أبطال أفريقيا.

وطالب خالد الغندور، عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten"، "مسئولي الزمالك بتهيئة اللاعبين للبطولة الأهم، وهي البطولة الأفريقية بسبب صعوبة الأجواء في الكاميرون، ومباراة الرجاء ستكون صعبة للغاية؛ نظرا لأنها أصبحت مباراة واحدة".
 
وأضاف "الأهلي والزمالك تعرضا للظلم بسبب خوض مباراة واحدة بدور نصف النهائي؛ لأن مباراة الذهاب كانت فى المغرب والإياب ستكون فى القاهرة، ولكن الكاف حدد نصف النهائي من لقاء واحد".

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