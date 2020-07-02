100 ألف دولار.. طلب جديد من الأهلي للاتفاق السعودي بشأن أزارو

تغيّب المغربي

وليد أزارو

، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن تدريبات فريقه أمس، الأربعاء؛ بعد أن انتهت فترة إعارته من الأهلي، وعدم الاتفاق على تمديد العقد حتى نهاية الموسم الجاري.