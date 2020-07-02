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رياضة

100 ألف دولار.. طلب جديد من الأهلي للاتفاق السعودي بشأن أزارو

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:27 ص
وليد ازارو
وليد ازارو
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عبد الحكيم ابو علم
تغيّب المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن تدريبات فريقه أمس، الأربعاء؛ بعد أن انتهت فترة إعارته من الأهلي، وعدم الاتفاق على تمديد العقد حتى نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة رياضية، إن إدارة الأهلي اشترطت تسديد الاتفاق المستحقات المتبقية من قيمة الإعارة والبالغة 100 ألف دولار، فيما طالب اللاعب بزيادة 30 في المائة لإكمال ما تبقى من الموسم.

وأضافت أن مصدرا رسميا بنادي الاتفاق، أكد أنهم فتحوا مبكرًا قنوات اتصال مباشرة مع إدارة النادي الأهلي للتمديد للاعب حتى نهاية الموسم.


وأوضحت "مازالت الاتصالات جارية، وستحسم الأمور خلال أيام قليلة.. لا توجد خلافات كبيرة بيننا وبين الإخوة في الأهلي المصري، وسنتفق قريبًا على التمديد".

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