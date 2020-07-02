على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.
تألقت سمية الخشاب بملابس صيفية على البحر، حيث ارتدت مايوه باللون البرتقالى ونسقت معه كاش مايوه أتسم بالنقوشات الملونة والمتناسقة معها، واتسمت هذه الإطلالة بأنها كشفت عن رشاقتها.
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ظهرت سمية الخشاب حافية القدمين فى الصور، فيما ارتدت نظارة شمس متوسطة الحجم ومتناسقة مع وجهها وذات إطار وعدسات سوداء.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها المرفوع، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.