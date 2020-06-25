AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان أسود جذاب..سمية الخشاب تتألق فى إطلالة جديدة عبر انستجرام

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:17 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
Advertisements
ندى فكري
نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت سمية الخشاب في الصوره بفستان أسود كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

و جاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :
- شكلك يجنن بجد
- بحب اللوك ده جدا
- سميه عايزين مسلسلات و افلام ليكي جديده

اقرا ايضا:

و يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باطلاله زرقاء.. سمية الخشاب تخطف الانظار علي انستجرام

من أمام حمام السباحة..سمية الخشاب فى أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام

شاهد .. كيف تقوي سمية الخشاب مناعتها

شاهد.. سمية الخشاب بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد إحسان الجزايرلى.. قصة دخولها قسم الشرطة بقميص نوم

صحيفة إسرائيلية تكشف مؤامرة تركيا وإيران وقطر ضد 3 دول عربية

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يطالب بـ اجتماع مع مجلس الوزراء.. رد ساخر من محمد صلاح على مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي

فلسطين تنادي بـ القصاص لـ طفلة رام الله.. عمرها 13 عاما اغتصبها والدها وشقيقها وشخص ثالث

محادثات تكشف خيانة زوجة جوني ديب السابقة آمبر هيرد.. تفاصيل

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

عزل نفسه.. دخول رئيس السنغال الحجر الصحي للاشتباه فى إصابته بكورونا

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

إصابة الفنان عبد الله مشرف بجلطة في المخ

المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس: السبب خلافات أسرية

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

فلسطين تنادي بـ القصاص لـ طفلة رام الله.. عمرها 13 عاما اغتصبها والدها وشقيقها وشخص ثالث

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر وماركة فستان ديالا مكي في أحدث ظهور لها

توب أبيض وبنطلون ليجن.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

شاهد.. معقم اليدين يتسبب في انفجارات داخل السيارات.. صور