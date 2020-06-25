بفستان أسود جذاب..سمية الخشاب تتألق فى إطلالة جديدة عبر انستجرام

نشرت الفنانة سمية الخشاب ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.





وظهرت سمية الخشاب في الصوره بفستان أسود كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.





و جاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :

- شكلك يجنن بجد

- بحب اللوك ده جدا

- سميه عايزين مسلسلات و افلام ليكي جديده





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و يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.



