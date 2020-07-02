لم نناقش خوض مباريات الدوري.. الزمالك: عودة اللاعبين للمران استعدادا للبطولة الأفريقية

كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل اجتماع المجلس أمس، الأربعاء، مؤكدا أنه لم تتم مناقشة أي شيء بشأن مباريات الدوري لهذا الموسم.





وقال حمادة أنور في تصريحات متلفزة على قناة "إم بي سي مصر"، إنه في حال أصدر اتحاد الكرة جدول مواعيد المباريات المتبقية من الدوري ستتم مناقشة الأمر مع باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، موضحا أن الفريق سيبدأ في المران استعدادًا لـ مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.









وأضاف حمادة أنور، "بدءا من اليوم سيتم إجراء المسحات الطبية الخاصة بـ فيروس كورونا لاتباع البروتوكول الطبي".





وتابع حمادة أنور أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " أعلن مواعيد مباراة نصف نهائي أبطال افريقيا والنهائي لذلك حرص الفريق على البدء في الاستعداد للمباريات الأفريقية.





وأشار إلى أن الفريق يواجه أزمة بشأن قيد اللاعبين حيث لا يتم سوى عقب انتهاء موسم الدوري الحالي لقيدهم محليا حتى يحق للفريق قيدهم أفريقيًّا.