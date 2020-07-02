بعد تقارير طالبان.. بيلوسي تطالب بفرض عقوبات على روسيا

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لفرض عقوبات على روسيا بشكل فوري على خلفية تقارير عن وجود أنشطة روسية مشبوهة تهدف إلى قتل قوات أمريكية في أفغانستان بالتنسيق مع حركة طالبان.





وقالت بيلوسي في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي"، اليوم الأربعاء: "علينا أن نفرض عقوبات على روسيا وعلينا أن نقوم بذلك فورا".





وجاءت تصريحات بيلوسي في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المخابرات الأمريكية لم تطلعه على المعلومات عن "المكافآت" المزعومة لأنها كانت تشكك في مصداقيتها.





كما شكك عدد من الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس بصحة تلك التقارير بعد إيجاز مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية.



