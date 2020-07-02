AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

1361 حالة كورونا جديدة.. الصحة العمانية: الأمور تغيرت بشكل مزعج ومخيف

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:28 ص
سلطنة عمان تسجل 1361
سلطنة عمان تسجل 1361 إصابة جديدة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، سجلت وزارة الصحة 1361 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 42555 حالة. 


وأشارت الوزارة، إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 وصل إلى 188 حالة وفاة. 

وأضافت الصحة العمانية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 25318 حالة.

وقال وزير الصحة العماني، خلال مؤتمر صحفي حول تفشي فيروس كورونا، إنه على مدار هذا الاسبوع تم تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة وأكثر من 43 وفاة و420 عدد المنومين في المؤسسات الصحية و114 في العناية المركزة.


وتابع الوزير أن أعداد الإصابات بين العمانيين في ازدياد وهناك نقل للفيروس داخل الأسرة الواحدة.

وأوضح أنه في الأشهر الأولى من هذه الجائحة تمكنت السلطنة من الحد من عدد الإصابات بسبب تعاون الجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية وتنفيذ القرارات إلا أنه في الأسابيع الستة الماضية تغيرت الأمور بشكل مزعج ومقلق ومخيف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في سلطنة عمان إلى 19 حالة

سلطنة عمان تسجل 463 إصابة كورونا جديدة

اعتبارا من الجمعة.. سلطنة عمان تقرر رفع الإغلاق الصحى عن مسقط

سلطنة عمان تسجل 1014 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

745 إصابة جديدة.. إصابات كورونا في سلطنة عمان تتجاوز 25 ألف حالة

ترشيحاتنا

أطلق النار على نفسه.. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم أم الهيمان في الكويت

على جمعة يوضح المقصود من قول لا حول ولا قوة إلا بالله

مسلسل الامبراطور .. إنعام محمد على: أحمد زكى لم يكن له دور مؤثر فى الحياة الفنية

تحذيرات خطيرة على جدران لجان امتحانات الثانوية العامة بالنزهة

بشرة خير.. لقاح أمريكي ألماني للقضاء على كورونا والنتائج مبشرة

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

AdvertisementS

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

بعد فرز الأصوات.. نحو 80% من الناخبين الروس يؤيدون بقاء بوتين لـ 2036

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

فيديوجراف.. عمرو الليثي أنهى علاقته بـ قناة النهار لهذا السبب

الإقعاء طريقة جلوس نهى الرسول عنها في الصلاة

أنواع الحشرات التي يجوز قتلها.. وحكم التخلص من النحل والنمل؟ الإفتاء توضح

أخبار التوك شو.. بندق العبيط يبكي على الهواء.. وتعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الإرهابي خالد عبد الله.. والكهرباء توجه عدة نصائح للمواطنين قبل العمل بالأسعار الجديدة

مسلسل الامبراطور .. إنعام محمد على: أحمد زكى لم يكن له دور مؤثر فى الحياة الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور