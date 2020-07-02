1361 حالة كورونا جديدة.. الصحة العمانية: الأمور تغيرت بشكل مزعج ومخيف

أعلنت سلطنة عمان ، اليوم الخميس، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، سجلت وزارة الصحة 1361 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 42555 حالة.









وأشارت الوزارة، إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 وصل إلى 188 حالة وفاة.





وأضافت الصحة العمانية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 25318 حالة.





وقال وزير الصحة العماني، خلال مؤتمر صحفي حول تفشي فيروس كورونا، إنه على مدار هذا الاسبوع تم تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة وأكثر من 43 وفاة و420 عدد المنومين في المؤسسات الصحية و114 في العناية المركزة.









وتابع الوزير أن أعداد الإصابات بين العمانيين في ازدياد وهناك نقل للفيروس داخل الأسرة الواحدة.



