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اختياريًا.. صرف كمامتين على كل بطاقة تموينية

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:42 ص
كمامة قماش
كمامة قماش
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ريهام فيكتور
قال هشام الدجوى، مسؤول التموين لمحافظة الجيزة، إنه من المفترض وضع الكمامات مع السلع التموينية مثل أى منتج عادى، منوها إلى أن المواطن يختار ما يحتاج إليه من المواد التموينية وإنما يحصل على كمامتين فقط على كل بطاقة.

وأضاف الدجوى، من خلال حواره ببرنامج، "صباح الخير يا مصر"، المذاع على، "القناة المصرية الأولى"، أننا سنحاول توفير قدر أعلى من كمامتين على بطاقات التموين الفترة القادمة.

وأشار مسؤل التموين لمحافظة الجيزة، إلى أن الكمامة سعرها بـ 8.5 جنيه مثل سعر كيس السكر، منوها إلى أن سعر الكمامة موفرة على المواطن المصرى.

وتابع مسؤول التموين لمحافظة الجيزة، أن الكمامة قماش فيمكن غسلها وارتدائها اكثر من مرة، لافتا إلى أن الكمامة التى يتم ارتدائها مرة واحدة فقط يوميًا أصبحت عبئا عليه.

وأكد  مسؤل التموين لمحافظة الجيزة، أن سعر الكمامة متوفرة من سعر الـ 50 جنيها التى يدفعها المواطن مقابل السلع التموينية شهريًا، مشيرا إلى أن الكمامة القماش التموينية اختيارية للمواطن وليست إجبارية عليه.
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