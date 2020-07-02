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أخبار البلد

انتظام صرف معاشات يوليو والعلاوات لليوم الثانى

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر يوليو لليوم الثانى على التوالى ، وذلك  لجميع البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية ATM،كما تقوم  بصرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

هذا وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج قد تلقت  تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات على مدى ساعات أمس والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو في يومها الأول؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الثانية ظهرًا  1.483 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 1.837 مليار جنيه.

و قد أشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في أول ايام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل وفقًا لقيمة المعاش قبل الزيادة ( قيمة المعاش فى شهر يونيو )  ؛ حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم بعد اضافة الزيادة وكذلك الفرق الشهرى من العلاوات و الدفعة الأولى من قيمة المتجمدات المستحقة لقطاع كبير من اصحاب المعاشات  من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 122 ألف حالة بقيمة إجمالية 117 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 901 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية  1.282 مليار جنيه، بالإضافة إلى 460 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 438 مليون جنيه.

 وقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر على النحو التالي :

١- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيها فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال يومي الأربعاء و والأحد  (1 و 5) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد .

٢- فئة من يبلغ معاشه  أكثر من 1000 جنيها حتى 2000 جنيها ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومي الإثنين و الثلاثاء  (6 و7) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

٣-  أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيها حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم يومي الأربعاء والخميس (8 و 9)  من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

٤- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيها ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 يوليو .
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