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أخبار البلد

القباج: حريصون على الحوار مع أصحاب المعاشات

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعى وفدًا من أصحاب المعاشات ضم النائب البرلمانى السابق البدرى فرغلى وعددا من أصحاب المعاشات. 

وقدم وفد أصحاب المعاشات خلال اللقاء الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى على ما قدمته من جهود فى خدمة أصحاب المعاشات، والعمل على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بتحديد الزيادة السنوية للعام الجديد 14% وكذلك إنهاء أزمة العلاوات الخمس وقرار صرفها بداية من يوليو القادم.

وخلال اللقاء قالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج أن الوزارة حريصة على مصالح أصحاب المعاشات وعلي الحوار معهم وتسعى لتحسين أوضاعهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتحقيق أعلى العوائد من استثمار أموال المعاشات.
 
كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى إصدار اللائحة التنفيذية خلال الأسابيع القادمة بما يضمن تفعيل كافة الامتيازات المنصوص عليها فى قانون التأمينات و المعاشات الاجتماعية رقم 48 لسنة 2019.

وأوضحت القباج أن الوزارة تسعى لميكنة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات و ربط كافة مكاتب التأمينات بالصندوقين الحكومي والعام والخاص وكذلك استخدام حلول تكنولوجية جديدة منها إتاحة صرف المعاشات على التليفون المحمول و تفعيل تطبيق الهاتف "معاشى".

وفى ختام حديثها أشارت القباج إلى حرص القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأصحاب المعاشات وتكليفاته الدائمة بتجويد الخدمات المقدمة لهم وتفعيل الحوار معهم على كافة المستويات.
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