مجلس الوزراء: لا صحة لفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك.. لا رفع لأسعار السولار والبنزين.. ولا يتم بيع ريمديسيفير المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات

مجلس الوزراء:

لا صحة لطرح أي كمامات غير مطابقة للمواصفات

لا صحة لحظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج

الوزراء ينفي تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف بموجب القانون الجديد

لا صحة لوقف صرف حصة الخبز اليومية مع تطبيق الموازنة الجديدة





أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف توضيحيا لعدد من الموضوعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الماضية لتوضيح الحقائق أمام المواطنين. الأيام









وبناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من "26 يونيو حتى 2 يوليو 2020".









ونفى المركز الإعلامي ما تداول حول تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021 ، كما نفى المركز ما انتشر حول رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة"، ونفى أيضا ما تردد حول فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا، كما نفى ما تداول حول إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا.









ونفى المركز ما انتشر حول حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما نفى ما تردد حول اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد " الكودي " المؤقت عن "العداد القانوني".









ونفى المركز أيضا ما اثير حول وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة، ونفى المركز ما انتشر حول تداول صور لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين.









ونفى المركز الإعلامي ما تم تداوله حول بيع عقار "ريمديسيفير" المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات ، كما نفى ما انتشر حول استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم، ونفى أيضا ما تردد حول تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، ونفى المركز ما أثير حول تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد.







