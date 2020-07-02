مجلس الوزراء: لا صحة لفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك.. لا رفع لأسعار السولار والبنزين.. ولا يتم بيع ريمديسيفير المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات

- مجلس الوزراء:
- لا صحة لطرح أي كمامات غير مطابقة للمواصفات
- لا صحة لحظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج
الوزراء ينفي تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف بموجب القانون الجديد
- لا صحة لوقف صرف حصة الخبز اليومية مع تطبيق الموازنة الجديدة
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف توضيحيا لعدد من الموضوعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية لتوضيح الحقائق أمام المواطنين.
وبناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من "26 يونيو حتى 2 يوليو 2020".
ونفى المركز الإعلامي ما تداول حول تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021 ، كما نفى المركز ما انتشر حول رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة"، ونفى أيضا ما تردد حول فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا، كما نفى ما تداول حول إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا.
ونفى المركز ما انتشر حول حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما نفى ما تردد حول اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد "الكودي" المؤقت عن "العداد القانوني".
ونفى المركز أيضا ما اثير حول وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة، ونفى المركز ما انتشر حول تداول صور لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين.
ونفى المركز الإعلامي ما تم تداوله حول بيع عقار "ريمديسيفير" المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات ، كما نفى ما انتشر حول استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم، ونفى أيضا ما تردد حول تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، ونفى المركز ما أثير حول تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد.
لا صحة لفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب.
مجلس الوزراء ينفي اختلاف تسعيرة عداد الكهرباء "الكودي" عن "العادي"
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد "الكودي" المؤقت عن" العداد القانوني".
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد "الكودي" المؤقت عن "العداد القانوني"، مُوضحةً أن العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية طبقًا لحجم الاستهلاك وطبيعة النشاط مثل العداد القانوني دون وجود اختلاف أو تمييز لأيٍ منهما.
لا صحة لحظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية ليصل إلى 3 ملايين و470 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم أزمة فيروس كورونا، وتتمثل أهم الصادرات الزراعية خلال هذه الفترة في "الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح نحو مليون و387 ألفًا و625 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 661 ألفًا و580 طنًا بطاطس، وتعتبر مصر الأولى عالميًا في تصدير البرتقال والفراولة المجمدة والثالثة عالميًا في تصدير البصل المجفف.
لا صحة لطرح أي كمامات غير مطابقة للمواصفات
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورًا لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أي كمامات غير مطابقة للمواصفات على البطاقات التموينية، مُشددةً على أن جميع أصناف الكمامات الواقية المقرر طرحها على البطاقات التموينية مطابقة لكل المواصفات الفنية والطبية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
الوزراء ينفي تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف بموجب القانون الجديد
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، موضحةً أن القانون يستهدف زيادة صلاحيات الهيئة في إدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصرها وتقييمها، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة.
لا صحة لوقف صرف حصة الخبز اليومية مع تطبيق الموازنة الجديدة
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هي دون المساس بها سواء بالإيقاف أو التخفيض، ويمكن صرفها في أي وقت.
مجلس الوزراء ينفي بيع "ريمديسيفير" المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع عقار "ريمديسيفير" المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات.
وزارة التضامن تنفي استبعاد المتقدمين للحج من قرعة العام القادم
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم.
الحكومة: لا رفع لأسعار السولار والبنزين
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة".
إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا.. حقيقة أم شائعة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي خطط للعام الدراسي الجديد من قبل الوزارة، مُوضحةً أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد مقترحات، ولم يتم إقرار أي منها بشكل رسمي، مُشيرةً إلى أنه سوف يتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تنتهي يوم ٢١ يوليو الجاري.