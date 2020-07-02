منجم ذهب.. برلماني: الكشف الجديد يضع مصر على خريطة الذهب العالمية

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن تحقيق كشف تجاري للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة إستخلاص 95٪ والتى تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص وبإجمإلى استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار، يضع هذا الكشف الجديد مصر على خريطة الذهب العالمية.





وأضاف أن هذا الكشف يأتي في وقت جيد حيث تستعيد به مصر وقطاع التعدين واستخراج الذهب بريقه من جديد، ويعد خطوة جيدة لجذب المستثمرين الأجانب للقطاع ومشاركتهم في المزايدة، مؤكدا أن فرصة مصر كبيرة جدًا لتكون من ضمن الدول الكبرى للتعدين، لافتًا إلى أن هناك مظاهر كثيرة تشير إلى اتجاه الدولة نحو تطوير وتحقيق التنمية في قطاع التعدين.





وأوضح أن مثل هذا الاكتشاف هو نتاج طبيعي لما أولته وزارة البترول والثروة المعدنية من أهمية كبري لقطاع التعدين واستخراج وإنتاج الذهب، وهو ما شاهده العالم من خلال بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع تحديدًا، خاصة بعد إعلان وزير البترول والثروة المعدنية عدة قرارات من أهمها تغير نظام تأجير المناجم حيث تحولت من نظام اقتسام الأرباح والإنتاج الي نظام الإتاوة والايجار، بجانب عده قرارات أخري تخص السداد والتأخر فيه وعدم العثور علي الذهب واستبدال المناجم، وهو ما جعل نظام العمل في مصر مثل أي دولة أخرى.