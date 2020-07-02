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فن

سامح حسين على إنستجرام: شوفتوني وانا مذيع

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:00 م
سامح حسين
سامح حسين
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ندى فكري
نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة  عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق سامح حسين علي الفيديو قائلا: "شوفتوني و انا مذيع ...مساء التفاؤل".

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيه وجاءت تعليقاتهم كالتالي :
- قمر بجد
- لايق عليك
- حلو في كل حاجه

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وآخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي
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