مع كلبه.. محمود كهربا يقضى عطلته الصيفية على مركب

شارك الكابتن محمود كهربا لاعب نادي الأهلي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع كلبه خلال قضاء عطلته الصيفية.





وظهر محمود كهربا لاعب على مركب خلال قضاء عطلته الصيفيه وهو ممسك كلبه وعلق على الصورة قائلا "البحر انت قريبا".







وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات .

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