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رياضة

محامي النقاز: أوراق اللاعب قوية فى قضية الزمالك.. وانتقاله للترجي صحيح

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:35 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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محمد رشاد
أكد أنيس بن ميم محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، أن موقفه القانوني قوي في القضية المنظورة بالمحكمة الرياضية أمام نادي الزمالك.

وأوضح بن ميم في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1، أن الزمالك استبدل محاميه وقام بالطعن على الحكم الذين يُدين النادي الأبيض ، كما توقع محامي اللاعب التونسي أن تنتهي القضية بنهاية العام الحالي.

وعن انضمام اللاعب للترجي، قال بن ميم: "الترجي فريق كبير، والمفاوضات كانت سهلة، والعرض كان محترم، وبدءا من يوم الإثنين ينضم لمران الفريق ، العقد مع الفريق الليتواني كان يتضمن شرط جزائي، وسيتم تحويل المبلغ للنادي".

ولم يمانع بن ميم حل الأزمة وديا مع الزمالك: "لم يحدث أي تواصل من الزمالك لحل الأزمة وديا، سواء بشكل رسمي أو ودي، ولكن حمدي عاش أيام حلوة، وبالتالي لو في أي حل ودي ممكن نفتح الباب من أجل جماهير الزمالك".
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