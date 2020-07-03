لانخفاض المبيعات.. فولكس فاجن توقف بناء مصنعها في تركيا

قالت مجموعة فولكس فاجن الألمانية العريقة إنها تراجعت عن خطة بناء مصنع جديد لها في تركيا بسبب الأثار الجديدة بعد جائحة كورونا المستجد او كوفيد 19.



لذلك قررت المجموعة الالمانية إلغاء فكرة بناء مصنع في تركيا بسبب انخفاض المبيعات الكبير الذي عانت منه صناعة السيارات في عام 2020.



كما لاتزال الرؤية غير واضحة فهل قرار تأجيل فولكس فاجن لبناء المصنع سيتغير بعد عودة الامور إلى طبيعتها خلال السنوات المقبلة.



ومن المفترض أن يبني مصنع لفولكس فاجن في مدينة مانيسا والتي تقع في الساحل الغربي لتركيا من اجل إنتاج الجيل الجديد من سيارات الشركة لكل من باسات وسكودا منذ بداية 2022.





وينتظر أن تستثمر فولكس فاجن حوالي مليار يورو أي مايعادل 4.2 مليار ريال سعودي في المصنع الجديد بقوة عمالية تصل إلى 4 آلاف موظف واستهداف 300 ألف سيارة.



كما تستبدل فولكس فاجن خطة بناء المصنع التركي بتوزيع مهمة تصنيع باسات وسويرب إلى فرع الشركة سلوفاكيا فعلى الرغم من الصعوبات بناء مصنع جديد لفولكس فاجن في تركيا ولكن لا تزال المجموعة الألمانية تخطط إلى طرح 34 طرازًا جديدًا خلال عام 2020 وهو ما يوصف بأكبر خطوة طرح في تاريخ الشركة العريقة.



