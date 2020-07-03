غدا.. ختام معسكر الفيفا لـ30 حكما صفوة أونلاين

يختتم غدا السبت معسكر حكام الصفوة البالغ عددهم ٣٠ حكما الذى يجرى أونلاين عبر الفيديو تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.





كان الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام قررا دخول ١٢٠ حكما فى معسكر تدريبي خلال شهر يوليو القادم للاستعانة بخدماتهم فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز.





ويشرف على معسكر حكام الصفوة عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.





وقررت لجنة حكام الفيفا اجراء ٤ معسكرات تدريبية تضم ١٢٠ حكما مصريا يتم توزيعهم على النحو التالي:

المعسكر الأول ٣٠ حكما لحكام الصفوة





المعسكر الثانى ٣٠ حكما لحكام تقنية الفيديو المعروفة ب var.





المعسكر الثالث ٣٠ حكما للمحكمات





المعسكر الأخير ٣٠ حكما للحكام الصاعدين.



