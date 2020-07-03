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حوادث

ضبط مسئولة عن مخبز بلدي لاستيلائها على 131 ألف جنيه من أموال الدعم

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:58 ص
ضبط مسئولة مخبز
ضبط مسئولة مخبز
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محمد صبرى
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المديرة المسئولة عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لإستيلائها على مبلغ (131309 جنيه) بدون وجه حق.

وتبين قيام المتهم بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة تشغيل الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفها فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، وفقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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