بإجراءات وقائية.. نقابة الصحفيين تستأنف العمل بكامل طاقتها غدا

أعلن محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، أن مبنى نقابة الصحفيين سيعود إلى العمل بكامل طاقته، اعتبارا من غد السبت ، الموافق 4 يوليو، وذلك وفقا لمواعيد العمل الرسمية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا.





وقال محمد شبانة، في تصريحات صحفية اليوم، الجمعة: إن النقابة قامت باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة منذ تفشى فيروس كورونا بشهر مارس الماضى وتم تطبيقها بحزم لصالح الزملاء الصحفيين مما جعل مبنى النقابة آمنا ولم تظهر فيه حالة اشتباه واحدة، وأكد أن استجابة الزملاء الصحفيين لهذه الإجراءات ساعدت على نجاح تطبيقها لمواجهة الجائحة الوبائية.





ودعا أمين عام نقابة الصحفيين، الصحفيين والزائرين من مرتادى مبنى النقابة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المتبعة والتى سيتم تنفيذها بداية من السبت، وهي كالتالي: