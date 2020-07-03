بإجراءات وقائية.. نقابة الصحفيين تستأنف العمل بكامل طاقتها غدا

أعلن محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، أن مبنى نقابة الصحفيين سيعود إلى العمل بكامل طاقته، اعتبارا من غد السبت ، الموافق 4 يوليو، وذلك وفقا لمواعيد العمل الرسمية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا.
وقال محمد شبانة، في تصريحات صحفية اليوم، الجمعة: إن النقابة قامت باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة منذ تفشى فيروس كورونا بشهر مارس الماضى وتم تطبيقها بحزم لصالح الزملاء الصحفيين مما جعل مبنى النقابة آمنا ولم تظهر فيه حالة اشتباه واحدة، وأكد أن استجابة الزملاء الصحفيين لهذه الإجراءات ساعدت على نجاح تطبيقها لمواجهة الجائحة الوبائية.
ودعا أمين عام نقابة الصحفيين، الصحفيين والزائرين من مرتادى مبنى النقابة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المتبعة والتى سيتم تنفيذها بداية من السبت، وهي كالتالي:
أولا : الالتزام بالدخول من بوابة التعقيم الالكترونية للتعقيم وقياس درجة حرارة الجسم .. وهى آمنة تماما وأحدث بوابات التعقيم فى مصر والتعقيم يتم بالبخار وليس الرذاذ وتحت إشراف كامل من وزارة الصحة والهيئة العربية للتصنيع .
ثانيا: ارتداء الكمامة الزاميا طوال فترة التواجد بالمبنى مع الالتزام بعدم رفعها عن المكان المخصص لها بالوجه نهائيا.
ثالثا: الالتزام بتعقيم اليدين فور الدخول للمبنى وطوال فترة التواجد من خلال الكحول المتواجد بجميع أرجاء المبنى.
رابعا : الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعى داخل المبنى وهى متر ونصف المتر على الأقل وتمنع التجمعات داخل المبنى نهائيا خلال هذه الفترة .
خامسا : عدم التلامس او السلام بالأيدى نهائيا والالتزام بمسافات التباعد .
سادسا : الالتزام بإجراءات العطس او الكحة بإستخدام المناديل الورقية ورمى المنديل فورا بأقرب صندوق للقمامة.
سابعا : فى حال ارتفاع درجة حرارة الجسم عن ٣٧,٣ لن يسمح نهائيا بدخول المبنى حفاظا على سلامة الجميع .
ثامنا : الالتزام بسعة اثنين فقط بالاسانسير الصغير وثلاثة بالاسانسير الكبير بجانب عامل الأسانسير والإنتظار قليلا لأجل الحفاظ على الصحة افضل كثيرا لأجلك .
تاسعا : الالتزام بالتعليمات عند التعامل مع مكاتب الخدمات الحكومية كالشهر العقارى والبريد والخدمة المدنية وغير ذلك حيث سيتم الالتزام برقم دورك والانتظار بالمكان المخصص للانتظار .
عاشرا : سيتم استمرار غلق المطعم والكافيتريا بالدور الثامن والاكتفاء فقط بالاوفيسات المتواجدة بالأدوار المختلفة للحصول على المياه والمشروبات الباردة ، على ان تكون المشروبات الساخنة بالأكواب والملاعق المستخدمة لمرة واحدة .