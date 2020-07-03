محرز فخر العرب الحقيقي.. مانشستر سيتي يستفز محمد صلاح بعد الرباعية





ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي عبر "تويتر"، صورة لمحرز من لقاء أمس، معلقًا عليها: "فخر العرب الحقيقي"، لقب محمد صلاح.





كما نشر الحساب صورة آخرى لمحمد صلاح في كرة مشتركة مع إيميرك لابورتي لاعب الفريق معلقًا عليها: "حاجز الأمان.. ممنوع المرور".









وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 86 نقطة، بينما رفع السيتي رصيده إلى 66 نقطة في الوصافة.





ويستضيف ليفربول نظيره أستون فيلا الذي يواجه خطر الهبوط، يوم الأحد المقبل، في تمام الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من البريميرليج.





وتوج ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، بعد غياب 30 عامًا.