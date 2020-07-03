محرز فخر العرب الحقيقي.. مانشستر سيتي يستفز محمد صلاح بعد الرباعية

حاول نادي مانشستر سيتي، استفزاز النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد خسارة الريدز برباعية دون رد بالمبارة التي جمعتهما أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من البريميرليج.
ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي عبر "تويتر"، صورة لمحرز من لقاء أمس، معلقًا عليها: "فخر العرب الحقيقي"، لقب محمد صلاح.
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 86 نقطة، بينما رفع السيتي رصيده إلى 66 نقطة في الوصافة.
ويستضيف ليفربول نظيره أستون فيلا الذي يواجه خطر الهبوط، يوم الأحد المقبل، في تمام الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من البريميرليج.
وتوج ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، بعد غياب 30 عامًا.
فخر العرب الحقيقي 💙💪— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 2, 2020
🔵 #السيتي pic.twitter.com/32xBEYNDqE
حاجز الأمان 🧱 ممنوع المرور ⛔— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 3, 2020
🔵 #السيتي pic.twitter.com/bR0xdEgNeZ