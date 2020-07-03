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اقتصاد

على غرار علي بابا.. اتحاد المستثمرين: إطلاق بوابة للتسويق الإلكترونى لمنتجات المصانع

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:03 م
التسويق الالكترونى
التسويق الالكترونى
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علياء فوزى
كشف أسامة حفيلة، عضو مجلس إدارةالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يعتزم إنشاء بوابة للتسويق الإلكترونى على غرار موقع على بابا دوت كوم.


قال حفيلة فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " إن الاتحاد اتجاه نحو التفكير فى تسويق منتجات المصانع عبر البيع إلكترونيا بديلا عن طرق البيع التقليدية وبالفعل تم إسناد تصميم البوابة لإحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال وسيتم إطلاقها قريبا.

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 أضاف حفيلة، أنه ستتضمن أقساما لكل جمعية والمصانع التابع لها وسيتم الترويج للمنتجات تلك المصانع وأيضا عرض الفرص التصديرية على العملاء الأجانب لدخول أسواق جديدة والوصول إلى الأسواق الخارجية لتخطى القيود المفروض على السفر و الزيارات المتبادلة فى ظل انتشار وباء كورونا.

تابع حفيلة ، أن الاتحاد يستهدف أفكارا مبتكرة وفرصة جديدة من خلال التجارة الإلكترونية لخدمة الصناعة وضمان استمرار الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المحلية.

أكد حفيلة ، أن الفترة المقبلة ستشهد الاستعانة بكوادر وخبرات فى مجال التسويق الإلكترونى وتقوية البنية التكنولوجية للمصانع وذلك لتدريب الإداريين على طرق البيع والترويج إلكترونيا على غرار الموقع العالمية مثل على بابا و امازون.
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