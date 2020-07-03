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سيارات

تعرف على سبب توقف موديل كونتيننتال من ليكنون مرة ثانية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت لينكون فى عام 2016 إعادة إنتاج كونتيننتال إلى الحياة بعد غياب دام لأكثر من عقد من الزمان،ولكن لم تحقق العائد الاقتصادى المطلوب لها ، حيث جذب الموديل الكثير من الاهتمام في البداية، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى مبيعات قوية.


وقررت لينكون مرة اخرى انهاء  التخلص من إنتاج سيارتها السيدان الفاخرة كونتيننتال وانهائها في وقت لاحق من هذا العام .


وقال ادارة شركة ليكنون إن سبب وقف إنتاج كونتيننتال تراجع مبيعات قطاع سيارات السيدان الفاخرة كاملة الحجم، وخطة الشركة التي تتضمن التركيز على تطوير سيارات الاس يو في والكهربائية بالكامل في المستقبل.


واوضحت الشركة ان هناك خطة شاملة لقتل سياراتهم السيدان ، ولذلك قامت الشركة في وقت سابق من هذا العام بوقف إنتاج سيدانها الفاخرة MKZ أيضًا، كما أن فورد تتبع نفس النهج في أمريكا الشمالية، حيث أوقفت بدورها إنتاج فيوجن وفيستا وتوروس في أمريكا الشمالية، إلا أن قرار لينكون فعال عالميًا ، والجدير بالذكر أنها آخر سيارة سيدان في تشكيلة سياراتها.


كما ان شركة ليكنون قد تكشف عن كروس أوفر كهربائي بالكامل في أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022.

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