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حوادث

بـ بتشتمني.. ملابسات تمزيق عامل لزوجة شقيقه بـ 10 طعنات في منشأة القناطر

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:22 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
"لسانها طويل وبتشتمني ياباشا" كلمات نطق بها عامل ألقت مباحث الجيزة القبض عليه عقب قيامه بقتل زوجة شقيقه في منشأة القناطر بالجيزة.

تحريات مباحث قطاع شمال اكتوبر بقيادة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر وتحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث كشف ملابسات الجريمة وتبين أن مركز منشأة القناطر تلقى بلاغا من الإهالي بمقتل سيدة وتمكن الجيران من الإمساك بشقيق زوجها بعد ارتكابه الجريمة.


وأشارت التحريات أن المتهم وشقيقه يقيمان في منزل واحد وأن زوج المجني عليها اصطحب طفليه وخرج من المنزل لقضاء بعض الاحتياجات قبل ان يستمع الجيران لـ صرخات زوجته واستغاثتها وعندما هرع بعض الجيران للمنزل فوجئوا بها غارقة في دمائها وبجوارها شقيق زوجها يحمل سكينا ويحاول انهاء حياتها فتمكنوا من السيطرة عليه ونقل المجني عليها للمستشفي الا انها فارقت الحياة قبل إسعافها نظرا لإصابتها بقرابة 10 طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد.


ويوم الجريمة حدثت مشادة بين المجني عليها وشقيق زوجها ما دفع الأخير لتسديد عدة طعنات نافذة لها، وتبين من التحريات ان المتهم يعاني من حالة نفسية سيئة لتأخره في الزواج وزواج شقيقه الأصغر وانجابه طفلين.


تمكنت قوة امنية برئاسة المقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر من القاء القبض علي المتهم وفور مواجهته بجريمته اعترف بها مبررا تصرفه بتطاول زوجة شقيقه الدائم عليه وسبه.


تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق حيث أمرت نيابة كرداسة ومركز امبابة برئاسة المستشار محمد علما رئيس النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

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