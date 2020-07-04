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أخبار البلد

موقع الرئاسة: صندوق تحيا مصر يهدف لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل المستمر والحد من الفقر

السبت 04/يوليه/2020 - 03:20 ص
صندوق تحيا مصر
صندوق "تحيا مصر"
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محمد عبد المنعم
استعرض الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية ، قصة صندوق "تحيا مصر" ، حيث إنه في ٢٤ يونيو عام ٢٠١٤ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تنازله عن نصف راتبه البالغ ٤٢ ألف جنيه مصري، وهو ما يعادل نحو ٥,٩٠٠ دولار وقتها، كما تنازل عن نصف ما يمتلكه من ثروة لصالح مصر، مطالبًا المصريين ببذل الجهد والتكاتف خلال هذه المرحلة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر.

وفي ١ يوليو عام ٢٠١٤ أعلنت رئاسة الجمهورية تدشين صندوق "تحيا مصر" تفعيلًا للمبادرة التي سبق أن أعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وأصدرت الرئاسة بيانًا قالت فيه: "إن ذلك يأتي تقديرًا للحظات الدقيقة التي يمر بها الوطن وما يصاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة حرّكت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن، كما أبرزت العزيمة الوطنية والإرادة الحقيقية لجموع الشعب المصري العظيم بحتمية العبور بمصرنا الحبيبة إلى آفاق مستقبل واعد يليق بعراقة ماضيها وتضحيات أبنائها".

وإيمانًا بأنه واجب علينا جميعًا استنهاض قدراتنا الذاتية بوصفها إحدى أهم الأدوات لبناء الوطن في ضوء ما يواجهه من تحديات على المستويات كافة، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، تم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم ٠٣٧٠٣٧ لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بالبنوك المصرية جميعها لحساب الصندوق. ومن المقرَّر أن يكون الصندوق تحت الإشراف المباشر من رئيس الجمهورية.

أما فيما يتعلق بأهداف الصندوق:فهى كالتالى : تحقيق النمو الاقتصادي الشامل المستمر، والحد من الفقر،و تلبية احتياجات الفئات الأكثر فقرًا، فضلا عن  عقد شراكات بين القطاعات المحلية والإقليمية والدولية مدخلًا للتنمية المستديمة،و تشجيع مشاركة القطاع الخاص بوصفه محورًا أساسيًّا لدفع عجلة التنمية بالاشتراك مع الجهات الحكومية المسئولة.
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