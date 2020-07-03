أخبار الرياضة| ميسي يقترب من مانشستر سيتي .. ليفربول يبرم أولى صفقاته.. مفاوضات الأهلي مع جوهرة بيراميدز

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :





أكد كارل هاينتس رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ ، اليوم الجمعة، أن الإسباني تياجو ألكانتارا متوسط ميدان الفريق الأول، يرغب في الرحيل عن صفوف البافاري الموسم المقبل.





كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، عن مواعيد آخر 3 جولات من عمر المسابقة لموسمها 2019-2020.





يبدو أن مفهوم صفقة القرن بات قريبًا من التواجد بشكل فعلي وقد نراه في الأيام القادمة من خلال الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة.





أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن ايريك تراوري لاعب وسط فريق بيراميدز خارج الحسابات الفنية لهم .



