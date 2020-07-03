AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة| ميسي يقترب من مانشستر سيتي .. ليفربول يبرم أولى صفقاته.. مفاوضات الأهلي مع جوهرة بيراميدز

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:20 م
اخبار الرياضة فى
اخبار الرياضة فى صدي البلد
Advertisements
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد"  اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :

أكد كارل هاينتس رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، أن الإسباني تياجو ألكانتارا متوسط ميدان الفريق الأول، يرغب في الرحيل عن صفوف البافاري الموسم المقبل.

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، عن مواعيد آخر 3 جولات من عمر المسابقة لموسمها 2019-2020.

يبدو أن مفهوم صفقة القرن بات قريبًا من التواجد بشكل فعلي وقد نراه في الأيام القادمة من خلال الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة.

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن ايريك تراوري لاعب وسط فريق بيراميدز خارج الحسابات الفنية لهم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لن نبرم صفقات باهظة الثمن.. بايرن ميونخ يعلن رحيل كوتينيو

تياجو ألكانتارا يقترب من العودة إلى الدوري الإسباني

نشرة الرياضة.. إعلان جدول مباريات الدوري الإنجليزي.. حسام عاشور زمالكاوي

أخبار ألرياضة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة.. أول تعليق من كلوب عقب الهزيمة برباعية

كوتينيو يتخلى عن رقمه لصالح صفقة بايرن ميونخ الجديدة

أخبار الرياضة.. مانشستر سيتي يستفز محمد صلاح والإمارات تقترب من استضافة دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

تفشي كورونا بإسرائيل بات مقلقا.. قبرص تزيلها من قائمة البلاد الآمنة

مرتضى منصور يقرر إزالة اسميّ حسن شحاتة وأشرف قاسم من منشآت نادي الزمالك

لـ هواتف آيفون وأندرويد .. تعرف على أفضل ميزتين في واتسآب.. وكيفية تفعليهما

الصحة العالمية: من الصعب حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا

5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.. تفاصيل إحالة سما المصرى للمحاكمة فى قضية جديدة

الصحة: تسجيل 1412 إصابة جديدة بـ كورونا.. و81 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الجريء.. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

للمتعة أصول| 5 فنادق من الجليد حول العالم.. حطمت التابوهات وتمردت على المألوف

بمكياج ناعم .. بسمة بوسيل تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة