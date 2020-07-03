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رياضة

أولى صفقات ليفربول.. رئيس نادي بايرن ميونخ يؤكد رغبة تياجو ألكانتارا في الرحيل

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد كارل هاينتس رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، أن الإسباني تياجو ألكانتارا متوسط ميدان الفريق الأول، يرغب في الرحيل عن صفوف البافاري الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أشارت أمس إلى اقتراب نادي ليفربول من التعاقد مع ألكانتارا من صفوف نادي بايرن ميونخ، وأن النادي الألماني يرغب في بيعه مقابل 35 مليون يورو.

وقال رومينيجيه في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، إن تياجو ألكانتارا يرغب في الرحيل عن صفوف النادي، وأنه علاوة على ذلك فإن اللاعب سيتم بيعه."

وأضاف رومينيجيه:" لا نريد أن نخسر لاعبًا الموسم المقبل بدون مقابل، أقول ذلك بوضوح شديد."

يذكر أن عقد ألكانتارا ينتهي مع بايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم المقبل 2020-2021.
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