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منوعات

ظهور صوت تنين بأحد التلال في الصين.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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احمد شريف

توافد الآلاف من القرويين في الصين للبحث عما يعتقدون أنه "مخلوق غامض"، بعد سماع أصوات صاخبة بدت وكأنها هدير التنين.


وأظهرت اللقطات شائعة  مؤخرًا السكان المحليين الغريبون يتجهون إلى قمة الجبل في شيوشوي بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين بينما يمكن سماع الوحش الغامض الذي يصدر أصواتًا مرعبة.


وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، هرع القرويون في شيوشوي إلى التلال الجبلية بعد أن ادعى بعض المزارعين أنهم سمعوا بعض الأصوات الغريبة في 20 يونيو الماضي.


وتوضح اللقطات التي صورها المتفرجون من السكان المحليين وهم يتجمعون في المنطقة المذكورة، بينما يستمعون باهتمام إلى الصوت مفزع وغريب.


 يمكن سماع صوت بعض الناس وهم يصيحون بحماس: "إنه هدير!  إنه هدير!


 كما لفتت مقاطع الفيديو اهتمامًا هائلًا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بعد أن ادعى بعض مستخدمي الويب أن الصوت جاء من تنين بينما قال آخرون إنه كان زئير النمر.


 وافادت الصحيفة  مسؤولو قويتشو ارسلوا فريقًا من الخبراء للبحث في المنطقة بعد أن أصبحت مقاطع الفيديو منتشرة على الإنترنت.


 واضطر المسؤولون المحليون حتى إلى وضع حواجز على الطرق لمنع الناس من التجمع أثناء إرسال فريق من الخبراء للتحقيق في الصوت الغريب.



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