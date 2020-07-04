بي إم دبليو أول سيارة تعمل بمفتاح أيفون

اعلنت بي إم دبليو انها ستصبح أول شركة في العالم تتسح لعملائها استخدام هواتف أيفون كمفتاح سيارة رقمي بالكامل.



وتعتبر بي إم دبليو هي أول من قامت بدمج اجهزة تشغيل الموسيقى الرقمية أيبود في سياراتها وأول من قدم انظمة CarPlay اللاسلكية لربط الهاتف مع السيارة.



كما سيمكن مفتاح بي إم دبليو الرقمي من فتح السيارة وسيمكن أيضا بدء تشغيل السيارة بسهولة من خلال وضع هاتف أيفون في المساحة المخصصة للهاتف الذكي والضغط على زر التشغيل يمكن لمالك السيارة أيضا مشاركة المعلومات الخاصة بالسيارة والرحلة مع مايصل إلى 5 أصدقاء وستكون هناك أيضا وظيفة للتحكم في السيارة عن بعد وهي مخصصة للسائقين الشباب كما يمكن لاولياء أمورهم تقييد السرعة القصوى وتحديد قوى الاحصنة والحد الأقصى لصوت الراديو.



كما تشمل الميزات الإضافية للمفتاح الرقمي الجديد احتياطي الطاقة لهاتف أيفون حيث ستظل مفاتيح السيارة تعمل لمدة تصل إلى 5 ساعات إذا تم إيقاف تشغيل أيفون بسبب انخفاض البطارية بالإضافة إلى أنه متوافق مع ساعات أبل ويمكن تشغيله من الساعة مباشرة.



