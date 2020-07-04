لاعبو الإنتاج الحربى يخضعون لمسحة كورونا الثالثة بعد إصابة حالة بالجهاز الطبى

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربى لمسحة كورونا الثالثة بعد ظهور حالة إيجابية بالجهاز الطبى للفريق خلال المسحة الثانية الأمر الذي دعا مسؤولي الفريق لإجراء مسحة ثالثة للإطمئنان على اللاعبين والجهاز الفنى والإدارىين قبل مواصلة التدريبات استعدادًا لعودة بطولة الدوري المقرر لها 7 أغسطس المقبل .





وعلى الجانب الأخر، طمأن مسئولى الإنتاج الحربى ، لاعبى الفريق باقتراب صرف مستحقاتهم المالية فى غضون أيام قليلة حيث سادت حالة من الارتياح بين اللاعبين عقب إعلان الإدارة عزمها التراجع عن قرار تخفيض العقود بعد قرار عودة مسابقة الدوري.





وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، فى اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، عزمه منحهم مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة 30%، تطبيقًا للاتفاق الذى تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود فى حال إلغاء مسابقة الدورى، ومع عودتها يحصل اللاعبون على عقودهم كاملة.





وعقد عامر جلسة مع اللاعبين فى أول مران لهم استعدادًا لعودة الدوري طالبهم خلالها بالتألق فى المسابقة واستعادة المربع الذهبى من جديد، مشيدًا بدورهم مع النادى وترحيبهم بتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، مشددًا على ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم وناديهم خلال الفترة المقبلة .





وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى التى تم إجراؤها الاحد الماضى جاءت سلبية مائة بالمائة.