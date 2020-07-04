أخبار الرياضة.. محمد صلاح يتبرع لبناء مركز طبي في نجريج.. جلسة الخطيب ومحسن تحسم صفقة انتقال طاهر محمد لـ الأهلي.. وحقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم المصري

نشر موقع "صدى البلد" فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :









علق أشرف صبحي وزير الرياضة على تهديد بعض الاندية بـ اللجوء لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " بسبب قرار استئناف بطولة الدوري المصري لهذا الموسم.







