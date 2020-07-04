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رياضة

أخبار الرياضة.. محمد صلاح يتبرع لبناء مركز طبي في نجريج.. جلسة الخطيب ومحسن تحسم صفقة انتقال طاهر محمد لـ الأهلي.. وحقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم المصري

السبت 04/يوليه/2020 - 08:08 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد"  فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :


علق أشرف صبحي وزير الرياضة على تهديد بعض الاندية بـ اللجوء لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " بسبب قرار استئناف بطولة الدوري المصري لهذا الموسم.


قال محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة  نادي المصري البورسعيدي إن الزمالك لم يفاوضهم من أجل الحصول على خدمات محمود وادي مهاجم الفريق، فيما أوضح أن بيراميدز تحدث بشكل ودي فقط، مؤكدًا أنهم سيقبلوا بأي عرض يدفع الشرط الجزائي وقيمته 50 مليون جنيه.


قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه قام بالدور القانوني فيما يتعلق بأموال الرئيس الشرفي السابق للأهلي تركي آل الشيخ، من خلال التواصل مع إدارة النادي، قبل أن يقوم بالتنازل عن كل القضايا.


تحدث محمد عادل المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي.


علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إقامة منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة.


سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الجمعة، على تبرع نجمنا محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، لقريته نجريج بمحافظة الغربية، لبناء مركز طبي هناك.


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