لتأخرها في إعداد وجبة العشاء.. زوج يقتل زوجته بـ سكين المطبخ في الشرقية

أقدم زوج على التخلص من زوجته في إحدى قرى مركز منيا القمح، مستخدما سكين المطبخ؛ عقب نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب تأخرها في إعداد وجبة العشاء، وتمكن رجال مباحث مركز منيا القمح برئاسة المقدم محمد فؤاد، رئيس مباحث مركز منيا القمح، ومعاونيه من ضبط الزوج، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بمقتل ربة منزل على يد زوجها داخل منزلهما بقرية "كوم حلين" التابعة لدائرة المركز.





أقرأ ايضا:

تشريح جثة سيدة مزقها شقيق زوجها بـ10 طعنات في منشأة القناطر





وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين نشوب مشادة كلامية بين الزوجين لتأخر الزوجة في إعداد العشاء، وقام الزوج بإحضار سكين المطبخ، وطعن زوجته؛ ليُنهي حياتها بجرح قطعي في رقبتها.





وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى "منيا القمح" المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وجاري ضبط الزوج وتحرير محضر بالواقعة.



