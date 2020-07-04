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احذر.. استشارى حساسية: كورونا بدأ يضعف لكنه ما زال سريعا فى الانتشار

السبت 04/يوليه/2020 - 10:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، إن مصر بدأت في استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج إصابات كورونا فى الرعايات المركزة والحالات الخطيرة منها، مشيرا إلى أن أغلب الإصابات أصبحت بسيطة ومتوسطة حاليا.


وأضاف "الحداد"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على جميع المواطنين الالتزام فى تلك الفترة بجميع الإجراءات الاحترازية، لأن الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية هو أهم وسائل منع انتشار الفيروس الآن.


ولفت إلى أنه على الرغم من أن فيروس كورونا يضعف إلا أنه لا يزال مستمرا فى الانتشار، حيث أثبتت إحدى الدراسات حدوث تحور له ليصبح ضعيفا فى الفتك وليس الانتشار، بمعنى أنه لا يزال سريع العدوى، إلا أن حدته وشدته فى ضعف مستمر.


وأكد أن إصابات كورونا وتحور الفيروس للأضعف فى تلك الفترة تظهر أعراضه فى فقدان حاسة الشم أو التذوق وإرهاق بسيط وصداع وارتفاع بسيط فى درجة الحرارة، مشيرا إلى أن الحالات الشديدة بدأت تقل.


وأفاد بأن استخدام علاج بلازما المتعافين نقل حالات كثيرة من خطيرة إلى متوسطة، بالإضافة إلى أنه على المريض المعزول والذى لديه أعراض خطيرة ولم تنته لمدة ثلاثة أيام، التوجه فورا إلى المستشفى.
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