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تعليم

لعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية.. إنهاء ندب 5 ملاحظين في ثانوية الأزهر بالشرقية

السبت 04/يوليه/2020 - 02:26 م
الثانوية الازهرية
الثانوية الازهرية
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محمد الطحاوي

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف،اليوم، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية، حيث تفقد لجان بنين وفتيات كفر صقر و كفر صقر النموذجي ومعهد أبو حريز التابعين لمنطقة الشرقية الأزهرية، في سادس أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الجغرافيا للمبصرين فقط، بينما أدى طلاب معهد العلوم الإسلامية الامتحان في مادة التاريخ.


وخلال الجولة قرر وكيل الأزهر الشريف بإنهاء ندب خمسة ملاحظين واستبدال غيرهم وذلك لعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية، كما تم ضبط هاتف محمول وتم عمل محضر للطالب.

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كما كلف "عباس" رؤساء اللجان بتوزيع دفعة جديدة من الكمامات بداية من اليوم، كما أمر بوجود معقم فى كل لجنة، وبمروره تبين تعطل جهاز كشف المعادن فأمر بتغييره على الفور.

 

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.


كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.


جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

 

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