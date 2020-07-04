للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة حب الشباب التي تظهر عادة باستمرار، والتي تعد عدوى بكتيرية سائدة تحدث بشكل عام للمراهقين والشباب. هذا ليس مرضًا معدًا، ولكن لا يزال يتعين على السدات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك، لمواجهة حب الشباب.





وكشف موقع " onlymyhealth" عن أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور onlymyhealth" عن أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب ، تعرف عليها خلال السطور التالية..





1- استخدام معجون الأسنان

لجوشوا زيشنر ، دكتوراه في الطب في مدينة نيويورك، أن معجون الأسنان مضر جدا بصحة البشرة، و يمكن أن يسبب طفحًا شبيهًا بحب الشباب بالقرب من الفم مما قد يكون مؤلمًا للغاية. تقبل الكثير من السيدات على استخدام معجون الأسنان عند ظهور حب الشباب اعتقادا منهن أنه يعالج البشرة ويعمل على تفتيح الأماكن الداكنة، لكن قال الدكتور





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2- العرق

يتعرض الفتيات إلى التعرق الشديد بعد ممارسة الرياضة دون الرعاية بالبشرة جيدا، والتي تستلزم النظافة المستمرة مع استخدام المطهر حتى لا يتكون الجراثيم والميكروبات، حيث كشف الأطباء أن التعرق الشديد يسبب ظهور حب الشباب بطريقة كبيرة.





3- استخدام فرش المكياج

تفضل الكثير من الفتيات والسيدات وضع المكياج بطريقة مستمرة، وذلك بإستخدام الفرش دون العناية بها أو بغسلها، والتي قد تسبب ظهور البثور على البشرة.







