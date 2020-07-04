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أخبار العالم

إحداهما في حالة خطيرة.. إصابة سيدتين دهستهما سيارة اجتاحت متظاهرين في سياتل

السبت 04/يوليه/2020 - 08:13 م
السيارة التي دهست
السيارة التي دهست المتظاهرين
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على صالح
اصيبت امرأتان وتم نقلهما إلى المستشفى، إحداهما في حالة خطيرة، بعد أن دهستهما سيارة بالقرب من حاجز للشرطة انطلقت تجتاح حشدا من المتظاهرين على الطريق السريع في سياتل ليلًا.


وذكرت دورية ولاية واشنطن اليوم السبت أن سائق سيارة جاكوار سيدان بيضاء، عمره 27 عاما ، محتجز، ولم يقدم الضباط دافعًا وراء الحادث، على الرغم من أن النقيب رون ميد، قال إن الضباط يعتقدون أن المشتبه به تعمد دهس المتظاهرين.




وفي مؤتمر صحفي، في وقت مبكر من اليوم السبت، لم يقدم "ميد" مزيدًا من التفاصيل حول كيفية اعتقاد السلطات الرجل الذي تجاوز حواجز الشرطة للوصول إلى الضحايا، لكنه حذر من أن الحادث يقدم درسا صارخا للمتظاهرين، حسب تعبيره.


وقال: "آمل، نتيجة لهذه المأساة، أن يعيد المتظاهرون النظر في رغبتهم في أن يكونوا على الطريق السريع، لأنني لا أستطيع ضمان سلامتهم"


ورصدت عدة مقاطع فيديو مصورة الحادث بعد ذلك بوقت قصير، وفي إحداها، تنطلق سيارة "سيدان" أمام مجموعة من السيارات تسد طريقها، وتبدو وكأنها تنحرف إلى الضحايا، بينما يتدفق حشد المتظاهرين نتيجة دفعهم بالسيارة قبل الانزلاق إلى سطح الطريق السريع.


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