الدوري الإنجليزي .. ارسنال يستعيد عافيته بفوز صعب على ولفرهامبتون بهدفين

حقق فوزا ثمينا أمام مضيفه ولفرهامبتون، بهدفين دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





منح الثنائي بوكايو ساكا وألكسندر لاكازيت هدفي الفوز لصالح أرسنال في الدقيقتين 43 و86.





الفوز رفع رصيد ارسنال إلى 49 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 52 نقطة بالمركز السادس.





ويسعى آرسنال بقيادة مدربه أرتيتا لتحقيق مزيد من الإنتصارات من أجل تحسين وضعه السيئ في جدول الدوري الإنجليزي.



يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.