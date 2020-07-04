في يوم الاستقلال .. ولاية تكساس تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

سجلت ولاية تكساس الأمريكية ارتفاعًا قياسيًا يوميًا في حالات الإصابة بالفيروس كورونا، حيث وصلت عدد الحالات الجديدة إلى أكثر من 8200 حالة، وفقًا لإدارة ولاية تكساس للخدمات الصحية.





وفي يوم السبت الموافق 4 يوليو، يحتفل الأمريكيون بعيد الاستقلال، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 8258 حالة إصابة جديدة بـ كوفيد 19 في تكساس و 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت إدارة DSHS في تحديثها اليومي.





ويوجد في تكساس الآن ما مجموعه 191790 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 2608 حالة وفاة، فيما تعافى أكثر من 97000 شخص من كوفيد 19 في تكساس.





وتم تسجيل الارتفاع القياسي السابق في الولاية في حالات الإصابة بالفيروس المستجد يوم الأربعاء، عندما تم الإبلاغ عن 8076 حالة تم تأكيدها على مدار 24 ساعة.





وارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس كورونا في تكساس بعد أن قرر الحاكم جريج أبوت إعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا عندما ترك أوامر البقاء في المنزل تنتهي في 1 مايو.





وأصدر يلطات الولاية الخميس أمرًا تنفيذيًا يطالب سكان الولاية بارتداء غطاء وجه في الأماكن العامة.



