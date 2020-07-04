AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في يوم الاستقلال .. ولاية تكساس تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 11:42 م
كورونا في تكساس
كورونا في تكساس
Advertisements
على صالح
سجلت ولاية تكساس الأمريكية ارتفاعًا قياسيًا يوميًا في حالات الإصابة بالفيروس كورونا، حيث وصلت عدد الحالات الجديدة إلى أكثر من 8200 حالة، وفقًا لإدارة ولاية تكساس للخدمات الصحية.

وفي يوم السبت الموافق 4 يوليو، يحتفل الأمريكيون بعيد الاستقلال، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 8258 حالة إصابة جديدة بـ كوفيد 19 في تكساس و 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت إدارة DSHS في تحديثها اليومي.

ويوجد في تكساس الآن ما مجموعه 191790 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 2608 حالة وفاة، فيما تعافى أكثر من 97000 شخص من كوفيد 19 في تكساس.

وتم تسجيل الارتفاع القياسي السابق في الولاية في حالات الإصابة بالفيروس المستجد يوم الأربعاء، عندما تم الإبلاغ عن 8076 حالة تم تأكيدها على مدار 24 ساعة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس كورونا في تكساس بعد أن قرر الحاكم جريج أبوت إعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا عندما ترك أوامر البقاء في المنزل تنتهي في 1 مايو. 

وأصدر يلطات الولاية الخميس أمرًا تنفيذيًا يطالب سكان الولاية بارتداء غطاء وجه في الأماكن العامة.

ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة التي لديها أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا (أكثر من 2.8 مليون) وأعلى عدد وفيات (أكثر من 129،600) ، وفقا لأحدث البيانات من جامعة جونز هوبكنز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا.. تسجل 1258 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أمريكا تسجل 2494 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

تكساس أول ولاية أمريكية تعلن موعد رفع الحظر.. وعودة فتح السينما والمسارح والمطاعم

رغم كورونا ..إعادة فتح دارعرض سينمائي في هذه الولاية الأمريكية

الولايات المتحدة تسجل 19788 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كارثة في الولايات المتحدة مع ارتفاع كبير لإصابات كورونا

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

علامة فى العين تكشف عن نقص فيتامين B12 فى الجسم

مش فارق معايا.. محمد عواد: عودة الدوري قرار دولة

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف

يقاوم سلالتين.. أخصائي طب أطفال يؤكد ضرورة الحصول على تطعيم شلل الأطفال لشهر يوليو.. فيديو

التضامن تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات: خدمات كثيرة قريبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف