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منوعات

للاحتفال بالأطقم الطبية .. بريطانيا مضاءة باللون الأزرق .. فيديو وصور

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:02 ص
مبنى بريطاني مضاء
مبنى بريطاني مضاء باللون الأزرق
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أماني إبراهيم
أضيئت المباني البريطانية باللون الأزرق، أمس، للاحتفال بالعاملين في المجالات الطبية بسبب جهودهم المبذولة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، قبل عيد تأسيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية الثاني والسبعين اليوم الأحد، أقيمت لحظة إحياء لأبطالنا في الخطوط الأمامية الذين فقدوا حياتهم وهم يقاتلون ضد الفيروس التاجي هذا العام.


وتمت إضاءة عشرات المباني الشهيرة في جميع أنحاء بريطانيا باللون الأزرق خلال نهاية هذا الأسبوع كجزء من الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 72 لتأسيس هيئة الصحة البريطانية.


وكل من أراد توجيه الشكر لهم، شارك بإضاءة منزله باللون الأزرق، وسيطلب من الناس الخوج من المنزل اليوم الساعة الخامسة للتصفيق على عتبات المنزل، مع إتباع قواعد التباعد الاجتماعي.


وشارك البريطانيون بوضع شمعة أو ضوء أمام نافذتهم لتذكر كل من فقدوه خلال جائحة كورونا.



للاحتفال بالأطقم الطبية .. بريطانيا مضاءة باللون الأزرق .. فيديو وصور
للاحتفال بالأطقم الطبية .. بريطانيا مضاءة باللون الأزرق .. فيديو وصور
للاحتفال بالأطقم الطبية .. بريطانيا مضاءة باللون الأزرق .. فيديو وصور
للاحتفال بالأطقم الطبية .. بريطانيا مضاءة باللون الأزرق .. فيديو وصور
للاحتفال بالأطقم الطبية .. بريطانيا مضاءة باللون الأزرق .. فيديو وصور
للاحتفال بالأطقم الطبية .. بريطانيا مضاءة باللون الأزرق .. فيديو وصور
للاحتفال بالأطقم الطبية .. بريطانيا مضاءة باللون الأزرق .. فيديو وصور
للاحتفال بالأطقم الطبية .. بريطانيا مضاءة باللون الأزرق .. فيديو وصور
للاحتفال بالأطقم الطبية .. بريطانيا مضاءة باللون الأزرق .. فيديو وصور
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