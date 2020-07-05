بعدد وفيات كورونا.. المكسيك تسجل كـ خامس أكبر دولة في العالم والثانية في أمريكا اللاتينية

أكدت المكسيك تسجيل 523 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووضع الارتفاع الكبير في عدد الوفيات البلاد في المركز الخامس من حيث الوفيات المرتبطة بالفيروس المستجد بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا العظمى وإيطاليا.
وذكرت وزارة الصحة في المكسيك إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 30366، بينما تنخفض عدد الوفيات في فرنسا، لنحو 29000.
وقال مسؤولون إن رقمًا قياسيًا يوميًا بلغ 6914 إصابة جديدة تم تسجيله في المكسيك، ليصل مجموع الإصابات إلى 252165 إصابة.
ومع ذلك، يُعتقد أن العدد الحقيقي للوفيات والعدوى أعلى بكثير بسبب عدم كفاية الاختبارات.
وبحسب جامعة جونز هوبكنز التي تتابع المرض على مستوى العالم، تعد المكسيك ثاني أكبر عدد من القتلى في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل التي سجلت 64 ألف حالة وفاة وأكثر من 1.5 مليون إصابة حتى الآن.