بعدد وفيات كورونا.. المكسيك تسجل كـ خامس أكبر دولة في العالم والثانية في أمريكا اللاتينية

وذكرت وزارة الصحة في المكسيك إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 30366، بينما تنخفض عدد الوفيات في فرنسا، لنحو 29000.









وقال مسؤولون إن رقمًا قياسيًا يوميًا بلغ 6914 إصابة جديدة تم تسجيله في المكسيك، ليصل مجموع الإصابات إلى 252165 إصابة.





ومع ذلك، يُعتقد أن العدد الحقيقي للوفيات والعدوى أعلى بكثير بسبب عدم كفاية الاختبارات.



