AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.. ماذا حدث لرجاء الجداوي قبل وفاتها

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:07 ص
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
Advertisements
أحمد إبراهيم
42 يوما هى الفترة التى قضتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوى منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد حتى رحيلها منذ قليل بعد تعرضها إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية أثناء علاجها على جهاز التنفس الصناعى. 

اقرأ أيضا 

نرصد رحلة الفنانة رجاء الجداوي مع المرض كاملة منذ بداية إصابتها بالمرض وحتى رحيلها. 

الإصابة بفيروس كورونا : 
أعلنت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوى عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد فى 24 من شهر مايو الماضى وذلك بعد انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وعقب إصابتها وجهت رجاء الجداوي حديثها للمصريين محذرة إياهم من أن كورونا لا يفرق بين غني وفقير، قائلة: "أنا في المستشفى معايا كل الفئات وبلاش نضغط الدولة" كما وجهت رجاء الجداوي رسالة صوتية للمصريين من مستشفى العزل في 26 مايو الماضي، قائلة: "حبوا نفسكم وبلدكم وولادكم وخافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي انا فيه دلوقت"، وذلك في تسجيل صوتي لها.

عينة رجاء الجداوى : 
كانت أول عينة من رجاء الجداوى فى 27 مايو الماضى لاختبار إصابتها بفيروس كورونا، وظهرت إيجابية في أول تحاليل معملية داخل العزل الصحى بالإسماعيلية وتحدث فى نفس اليوم أحد الأطباء المتابعين لحالتها قائلا : "إن العرض الشديد الذى تعانى منه رجاء الجداوى هو ارتفاع درجة الحرارة والتى وصلت إلى 39.6 درجة وتحدثت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوي عن حالتها، قائلة إن درجة حرارتها لم تنخفض وما زالت مرتفعة، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

دخول رجاء الجداوى العناية المركزة : 
دخلت الفنانة رجاء الجداوى العناية المركزة بعد تدهور حالتها فى 2 يونيو الماضى حيث شعرت بضيق تنفس شديد وصداع وهبوط وقال الدكتور سعيد السقعان، مدير الشؤون الصحية بالإسماعيلية، إن حالة الفنانة غير مستقرة وتحتاج إلى وضعها على جهاز تنفسى لا تداخلى، وهى المرحلة قبل الأخيرة من وضعها على جهاز التنفس بشكل كامل وفى 5 يونيو الماضي، قال الأطباء إن حالة رجاء الجداوي تتحسن، بعد انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الأكسجين في الدم.

حقن رجاء الجداوى بالبلازما :
تم حقن الفنانة رجاء الجداوى بالبلازما فى 7 يونيو الماضى أملا فى شفائها وفى 10 يونيو الماضى، قالت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوى إن حالة والدتها غير مستقرة وتدعو للطاقم الطبى بشكل دائم، كما انها تشعر بتعب شديد.


المسحة الثانية لرجاء الجداوى : 
وفى 12 يونيو الماضى ظهرت نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوى والتى جاءت إيجابية وأعلن الطاقم الطبي المعالج لرجاء الجداوى أنها تعاني من أزمات تنفسية حادة قد تؤثر على تعافيها رغم حقنها ببلازما المتعافين.

وضعها على تنفس اختراقى : 
وتسبب أزمتها التنفسية فى وضعها على جهاز تنفس اختراقى خاصة بعد أن صرحت مصادر طبية بمستشفى العزل بأن الفنانة رجاء الجداوى فقدت الوعى بشكل كامل ونسبة الأكسجين فى الدم وصلت إلى 55%. 

الساعات الأخيرة فى حياة رجاء الجداوى :
أكد الفريق الطبي المعالج تعرض رجاء الجداوي لانخفاض نسبة الأكسجين في الدم بسبب تمكن فيروس كورونا من الرئة، مما أدى إلى توقف عضلة القلب، وحاول الأطباء إنعاشها باستخدام  جهاز الصدمات الكهربائية دون استجابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم تفقد الوعي.. رجاء الجداوي تتحدث مع الطاقم الطبي المعالج لها داخل العزل

ما زالت على جهاز التنفس.. الفريق الطبي لرجاء الجداوي يكشف تفاصيل حالتها

لم تغادر العناية.. تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

مصادر طبية تنفي إجراء مسحة رابعة لرجاء الجداوي

ترشيحاتنا

هل التوبة والندم من الزنا ينجي من عذاب القبر ؟

وداعا رمز أناقة الفن .. تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد رحيل رجاء الجداوي

نتيجة عكسية .. اختباء فتاة بعد فشل حقن شفتيها بالبوتوكس

خسارة كبيرة.. ديزني تنعى الفنانة رجاء الجداوى

لن تراه فى القاهرة.. البحوث الفلكية: العالم يشهد خسوفًا للقمر لمدة ساعتين ودقيقة.. فيديو

42 يوما من العزل.. رحلة رجاء الجداوى مع فيروس كورونا من الإصابة حتى الوفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها

السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب