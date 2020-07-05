هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.. ماذا حدث لرجاء الجداوي قبل وفاتها

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نرصد رحلة الفنانة رجاء الجداوي مع المرض كاملة منذ بداية إصابتها بالمرض وحتى رحيلها.

الإصابة بفيروس كورونا :

أعلنت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوى عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد فى 24 من شهر مايو الماضى وذلك بعد انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.





وعقب إصابتها وجهت رجاء الجداوي حديثها للمصريين محذرة إياهم من أن كورونا لا يفرق بين غني وفقير، قائلة: "أنا في المستشفى معايا كل الفئات وبلاش نضغط الدولة" كما وجهت رجاء الجداوي رسالة صوتية للمصريين من مستشفى العزل في 26 مايو الماضي، قائلة: "حبوا نفسكم وبلدكم وولادكم وخافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي انا فيه دلوقت"، وذلك في تسجيل صوتي لها.





عينة رجاء الجداوى :

كانت أول عينة من رجاء الجداوى فى 27 مايو الماضى لاختبار إصابتها بفيروس كورونا، وظهرت إيجابية في أول تحاليل معملية داخل العزل الصحى بالإسماعيلية وتحدث فى نفس اليوم أحد الأطباء المتابعين لحالتها قائلا : "إن العرض الشديد الذى تعانى منه رجاء الجداوى هو ارتفاع درجة الحرارة والتى وصلت إلى 39.6 درجة و تحدثت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوي عن حالتها، قائلة إن درجة حرارتها لم تنخفض وما زالت مرتفعة، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.





دخول رجاء الجداوى العناية المركزة :

دخلت الفنانة رجاء الجداوى العناية المركزة بعد تدهور حالتها فى 2 يونيو الماضى حيث شعرت بضيق تنفس شديد وصداع وهبوط وقال الدكتور سعيد السقعان، مدير الشؤون الصحية بالإسماعيلية، إن حالة الفنانة غير مستقرة وتحتاج إلى وضعها على جهاز تنفسى لا تداخلى، وهى المرحلة قبل الأخيرة من وضعها على جهاز التنفس بشكل كامل و فى 5 يونيو الماضي، قال الأطباء إن حالة رجاء الجداوي تتحسن، بعد انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الأكسجين في الدم.





حقن رجاء الجداوى بالبلازما :

تم حقن الفنانة رجاء الجداوى بالبلازما فى 7 يونيو الماضى أملا فى شفائها و فى 10 يونيو الماضى، قالت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوى إن حالة والدتها غير مستقرة وتدعو للطاقم الطبى بشكل دائم، كما انها تشعر بتعب شديد.









المسحة الثانية لرجاء الجداوى :

وفى 12 يونيو الماضى ظهرت نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوى والتى جاءت إيجابية و أعلن الطاقم الطبي المعالج لرجاء الجداوى أنها تعاني من أزمات تنفسية حادة قد تؤثر على تعافيها رغم حقنها ببلازما المتعافين.





وضعها على تنفس اختراقى :

وتسبب أزمتها التنفسية فى وضعها على جهاز تنفس اختراقى خاصة بعد أن صرحت مصادر طبية بمستشفى العزل بأن الفنانة رجاء الجداوى فقدت الوعى بشكل كامل ونسبة الأكسجين فى الدم وصلت إلى 55%.