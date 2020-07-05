وفاة رجاء الجداوى.. 363 عملا في رحلة سمراء القاهرة الفنية

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البداية



فى عام 1959 بدأت رجاء الجداوى مشوارها بفيلم "غريبة" مع نجاة و​أحمد رمزى، ​وبعدها قدمت "نور الليل" قبل أن تشارك فى فيلم "دعاء الكروان" بطولة ​فاتن حمامة​ و​أحمد مظهر​، وتميزت وقتها بوجهها المألوف على الشاشة، وكان الدور الذي لفت الأنظار إليها مشاركتها في "إشاعة حب" مع ​عمر الشريف​ و​سعاد حسني​.











ومن أعمالها أيضًا "مخلب القط" و"الضوء الخافت" و"الفرسان الثلاثة" و"القاهرة في الليل" و"معسكر البنات"و "كرامة زوجتي" و"بابا عايز كده" و"أيام الحب" و"3 نساء" و"أصعب جواز" و"ابتسامة واحدة لا تكفي" و"لا تبكي يا حبيب العمر".











ومن أعمالها الدرامية مسلسلات "جراح عميقة" و"القاهرة والناس" و"الدوامة" و"الهروب" وأحلام الفتى الطائر".









فترة توهج رجاء الجداوى



تعتبر فترة الثمانينيات والتسعينيات هى الأهم والمميزة لأعمال رجاء الجداوى، منها "موعد على العشاء" و"انهيار" و"حدوتة مصرية" و"بريق عينيك" و"تجار السموم" و"امرأة مختلفة" و"ثمن الغربة".









ومن الأعمال الدرامية "خطوات الشيطان" و"تزوج وابتسم للحياة" و"هند والدكتور نعمان" و"أولاد آدم" و"وكسبنا القضية" و"أنا وانت وبابا في المشمش" و"قصر فوق الرمال" و"العائلة" والثعلب" و"هارون الرشيد" و"الرجل الآخر".











وبعدها استطاعت رجاء الجداوى أن تحافظ على تواجدها مع جيل الشباب فشاركت فى أفلام مثل "ليه خلتني أحبك" "والسلم والتعبان" و"فيلم ثقافي" و"العاشقان" و"سهر الليالي" و"ولا في الأحلام" و "قلبي يناديك"، فيلم "إنت عمري" و"كامل الأوصاف" و"أحلام الفتى الطايش" و"تيمور وشفيقة" و"بنات عمري" و"المش مهندس حسن".









كما قدمت أعمالًا درامية مثل "سارة" و"مبروك جالك قلق" و"العميل 1001" و"أولاد الشوارع" و"السندريلا" و"حق مشروع" و"قضية رأي عام" و"تامر وشوقية" و"مصر الجديدة" و"خاص جدا" و"بشرى سارة".









مشاركتها مع عادل إمام



تعد أفضل الأعمال التى شاركت فيها رجاء الجداوى هى التى كانت مع الزعيم عادل إمام، ومنها فيلم "عصابة حمادة وتوتو" و"حنفى الأبهة" ومسرحية "الزعيم" و"التجربة الدنماركية" و"أمير الظلام" و"بوبوس".









آخر أعمال رجاء الجداوى

