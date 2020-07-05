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رياضة

مؤامرت لعرقلة الأحمر.. شوبير: الأهلي رفض التتويج بالدوري بالمجان

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:59 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلوانى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، كواليس رفض الأهلي التتويج ببطولة الدوري الممتاز بالمجان وإصراره على عودة النشاط الكروي من جديد.


وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت، "كنت شاهد عيان على أكاذيب ومؤمرات تحاك ضد النادي الأهلي لعرقلته، ورغم ذلك رفض التتويج بلقب الدوري مقابل الموافقة على إلغاء المسابقة، وأصر على عودة الدوري".

وأعلن شوبير كواليس جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع كل من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري وفايز عريبي رئيس نادي طنطا والتى أقيمت قبل عدة أيام.

وقال شوبير: "الأربعاء الماضى عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع رؤساء ثلاثة أندية هى الاتحاد السكندرى والزمالك وطنطا ليلا لشرح تفاصيل وأسباب التمسك بعودة الدوري".

وأضاف: "لم توجد أى مشكلة فى الاجتماع كعادة كل الاجتماعات فى الغرف المغلقة".
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