رئيس جامعة بني سويف يفتتح ثلاث وحدات إنتاجية بكلية الزراعة

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم ، ثلاث وحدات انتاجية بكلية الزراعة، هي وحدة انتاج الشتلات، ووحدة إنتاج العسل، ووحدة إنتاج المنظفات وذلك بحضور الدكتور عبد اللاه سيد عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين .





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أضاف الدكتور منصور ان الهدف من إنشاء تلك الوحدات هو ربط العملية التعليمية داخل الجامعة بالمجتمع الخارجي انطلاقا من دور المسئولية الاجتماعية الذي تتبناه الجامعة من خلال توفير تلك المنتجات بأسعار رمزية وكتشجيع للطلاب من خلال تسويق منتجاتهم.



