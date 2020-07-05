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توك شو

مشهد مرعب.. جثة متوفي بكورونا فى الشارع لمدة أسبوع.. شاهد

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:13 م
جثة
جثة
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز ، لقطات رصدت جثة شخص توفي بكورونا وبقيت أسبوعا كاملا وسط أحد شوارع بوليفيا .

وظل التابوت الذى يحمل جثة ضحية توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمدينة كوتشابامبا في بوليفيا وسط شارع رئيسي لمدة أسبوع.

وتوفى الرجل البلغ من العمر 62 عامًا توفي في منزله وترك أقاربه النعش في الشارع. وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن العديد من ذوي الضحية مصابون  بالفيروس ولم يتمكنوا من دفن الجثة بسبب اكتظاظ محارق الجثث في المدينة وقوائم الانتظار الطويلة.

يذكر ان السلطات المحلية فى بوليفيا قامت مؤخرأ بحفر مقابر جماعية، لاستقبال موجة جديدة من ضحايا مرض كوفد-19، ما أشاع قلقا بين البوليفيين إزاء توسع رقعة انتشار الوباء.

وسجلت بوليفيا مؤخرأ 35500 حالة إصابة بالفيروس و1200 حالة وفاة، رغم من أن هذه المحصلة منخفضة مقارنة ببيرو وتشيلي والبرازيل المجاورة، لكن ارتفعت حالات الإصابة الجديدة في الأسابيع الأخيرة لترهق نظام الرعاية الصحية البوليفي الهش في بعض المناطق.


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