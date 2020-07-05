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تكنولوجيا

آبل تحول هواتفها إلى أندرويد بفضل هذا النظام

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:43 م
آبل تحول هواتفها
آبل تحول هواتفها إلى أندرويد بفضل هذا النظام
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قسم التكنولوجيا
فى مفاجأة لعشاق هاتف آيفون الأشهر فى العالم، كشفت آبل عملاق التكنولوجيا الأمريكية عن أحدث أنظمة تشغيلها iOS 14، والذى يجمع لأول مرة بين الكثير من مميزات أجهزة الأندرويد مع الشكل والتصميم المميز لأجهزة آبل، وذلك ضمن فعاليات مؤتمرها السنوى للمطورين حول العالم، فالنظام الجديد يضم مجموعة من السمات الموجودة بالفعل فى أندرويد لتسهيل الأمر على المستخدمين.

1- تطبيق الترجمة
ولعل أبزر تلك السمات هي تطبيق الترجمة، الذى يمكن استخدامه وقت إجراء المحادثات، إذ يمكنه الترجمة إلى 11 لغة مختلفة، من بينها الإنجليزية، الصينية، الفرنسية، الألمانية و الكورية، كما يستطيع الترجمة بشكل متزامن مع المحادثات إلى 8 لغات فى آن واحد.

2- widgets

فمن المقرر أن تشمل شاشات جميع أجهزة آبل الرئيسية التى ستطرح فى الأسواق سواء كانت هواتف محمولة ، أو iPad ، ستضم widgets  أو أدوات جديدة أكثر تميزا مقارنة بالإصدرات السابقة، كأحوال الطقس ، على سبيل المثال ، فالمستخدم أصبح بإمكانه مشاهدة أحوال الطقس فى إيجاز سريع من خلال أداة الطقس الخاصة.

وهى الخاصية التى كانت قاصرة على أجهزة Android منذ عام 2008. فقديما كان يمكن لمستخدمي iPhone الاستفادة من تلك الخدمات، ولكن بعد تنزيل تطبيقاتها الخاصة من App store، والتى لم تكن تعمل بنفس كفاءة الـ widgets.

3- تطبيق Clips 
فمن خلال تطبيق Clips، يستطيع المستخدمون معاينة أجزاء صغيرة من التطبيقات سريعا دون تنزيلها، فضلا عن فائدته الكبيرة لدى محاولات الدفع العاجلة كنظير خروج السيارات من أماكن وقوفها المخصصة، إذ أن هذا التطبيق مروبط بـ Apple Pay ، وهى الخاصية الموجودة فى أندرويد منذ عام 2016،

4- تطبيقLibrary 
يقوم بتنظيم التطبيقات الأخرى فى قوائم و مجموعات، من أهم التطبيقات التى تم إعادة  تحديثها فىiOS 14، إذ أصبح بإمكان المستخدمين إخفاء تطبيقاتهم من شاشتهم الرئيسية، وهذا ما يشبهإلى حد كبير تطبيق أجهزة Android.

5- Apple Map
سيقوم التحديث الجديد لتطبيق Apple Map بتوفير طرق للسفر أكثر صداقة للبيئة في iOS 14، فضلا عن مساعدة راكبى الدراجات على التعرف على أفضل المسارات الممكنة وتفادى الدرج أثناء القيادة، وهو الخيار الذى لا تأخذه جوجل فى اعتبارها.

6- صورة داخل صورة
هذه الميزة تمكن المستخدمين من مشاهدة مقاطع فيديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى، حيث يمكن للمستخدم تصغير الفيديو، وبالتالي تحريكه فىأى مكان على الشاشة، أو حتى إزالته تماما مع إمكانية بقاء صوت الفيديو قيد التشغيل.

7- وضع الرياح
هذه الميزة تساعد المستخدمين على الاستعداد للنوم، عبر تحديد وقت محدد للنوم والاستيقاظ وضبط الهاتف علي وضع عدم الإزعاج، فضلًا عن إمكانية الدخول السربع عبرshortcut لمقاطع موسيقية، برامج للتأمل، وهى الميزة الغير موجودة فى جوجل.

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