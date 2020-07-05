أول ثلث ساعة من المباراة.. الحكم يتغاضى عن ركلة جزاء لمحمد صلاح أمام أستون فيلا

مرت ثلث ساعة من أحداث المباراة التي تجمع فريقي ليفربول ضد أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي " البريميرليج"، والنتيجة تشير للتعادل السلبي.





ونظم لاعبو أستون فيلا بقيادة محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه، ممرًا شرفيًا لنظرائهم في ليفربول، احتفالًا بتتويجهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل انطلاق المباراة.





وكان محمد صلاح مصدرا للخطورة مع بداية المباراة، وفي الدقيقة الرابعة راوغ الفرعون المصري زملاء تريزيجيه في أستون فيلا، قبل أن يسقطه دوجلاس لويز لاعب الفيلانز على الأرض، ليطالب صلاح باحتساب ركلة جزاء، لكن حكم المباراة رفض طلبه وأمر باستئناف اللعب.





حاول بعدها ليفربول فك شفرة دفاعات أستون فيلا لكن دون تهديد حقيقي على مرمى بيبي رينا حارس الفيلانز.





ودخل نادي ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - أوكسليد شامبرلين - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديفوك أوريجي





وحسم نادي ليفربول أمر التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بالفعل للمرة الأولى منذ 30 عامًا، ويدخلون المباراة محتلين صدارة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.