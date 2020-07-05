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اقتصاد

الإمارات تلغي 50% من المراكز الحكومية وتحولها إلى منصات رقمية

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:20 م
الإمارات تلغي 50%
الإمارات تلغي 50% من المراكز الحكومية وتحولها إلى منصات
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قسم الاقتصاد
أعلنت الإمارات اليوم عزمها إلغاء 50% من المراكز الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، مشيرة إلى اعتماد الهيكل الجديد لحكومة الدولة ودمج وزارات وهيئات، بالإعلان عن دمج 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، وفي هذا الإطار، أعلنت الدولة تعيين سلطان الجابر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وعاد اليوم موظفو الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100% في خطوة مهمة تسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات لما بعد فيروس كورونا  "كوفيد 19" التي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نموًا ونهوضًا وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة.

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وألغت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية سابقًا لاستمرار العمل عن بُعد، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة، بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.

وشددت الهيئة في تعميم وزعته على الجهات الاتحادية كافة ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق "الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية"، والتعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية مع التأكيد على التباعد الجسدي والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن سلامة الموظفين.

وأكدت الهيئة على الاستمرار في تفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الجسدي، وتفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية وفق الضوابط والمعايير والأحكام الواردة فيه، والتي تضمن استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية.
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