بعد الاشتباه في إصابته بـ كورونا.. مطران البلينا يخرج من المستشفى بعد استقرار حالته

أعلنت إيبارشية البلينا وتوابعها بمحافظة سوهاج أن الحالة الصحية لنيافة الأنبا ويصا مطران الإيبارشية جيدة بعد دخوله المستشفى لتعرضه لأزمة صحية منذ عدة أيام.





وقالت الإيبارشية في بيانها، "نود أن نطمئنكم على صحة نيافة الأنبا ويصا وأنه سيخرج غدًا بعد تماثله للشفاء، والتأكد من سلامة التحاليل والفحوصات التي أجريت لنيافته".





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وأضافت الإيبارشية أن الأنبا ويصا سوف يقضي فترة راحة ونقاهة بمدينة القاهرة ، شاكرين الله على تماثله للشفاء، وعودته بصحة جيدة".





كانت الإيبارشية أعلنت الخميس الماضى أن حالة الأنبا ويصا مطران البلينا وتوابعها الصحية مستقرة وأنه متواجد في القاهرة لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية.





وذكرت أنه بناء على ما تردد كثيرا على بعض المواقع وصفحات الفيس بوك بخصوص صحة نيافة الحبر الجليل الأنبا ويصا مطران البلينا، نود أن نطمئن جميع الأحباء في كافة الإيبارشية ونواحيها بأن نيافته في حالة صحية مستقرة وأنه متواجد بالقاهرة لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية.





وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي قد ذكر أن نيافة الأنبا ويصا مطران البلينا يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد لمخالطته أحد الحالات المصابة بالفيروس.



