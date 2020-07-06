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رياضة

فينجادا مدرب الزمالك السابق يكشف سر فشل شيكابالا في الاحتراف

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:56 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، عن أسباب فشل محمود عبدالرازق "شيكابالا"، في الدوري البرتغالي.

وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "شيكابالا لاعب جيد ومميز، ولكن شخصيته لم تساعده على النجاح".

وعن عروض انتقال رمضان صبحي للدوري البرتغالي، أضاف: "رمضان صبحي لاعب كبير وقادر على النجاح داخل الدوري البرتغالي".

وتابع: "لو ناصر ماهر لا يمتلك فرصة مع الأهلي، أنصحه بالانتقال لنادي كبير وعدم الانتقال إلى ناسيونال ماديرا".

وأضاف فينجادا أن مسئولي الزمالك دخلوا في مفاوضات معه أكثر من مرة بعد رحيله إلا أن أسرتي لم توافق على العرض وقتها وفضلت استمراري في البرتغال".

ووافق مسئولي القلعة الحمراء من حيث المبدأ علي رحيل اللاعب ولكن علي سبيل الإعارة بنية البيع.

واشترط الأهلي وضع بند يكون فيه شرط علي اللاعب العودة للأهلي دون غيره داخل مصر .

وتسببت بعض البنود التفاوضية في تعطل صفقة إنتقال اللاعب الي ماديرا البرتغالي من بينها أولوية البيع.
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